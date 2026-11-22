Ο 33χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ παραχώρησε συνέντευξη στο «EURO INSIDERS» podcast, με τις απαντήσεις του να συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Πάντερ κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά ερωτήσεων για πρόσωπα και καταστάσεις που ξεχωρίζουν στη EuroLeague, με την κουβέντα να περιλαμβάνει και παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα.

Όταν του ζητήθηκε να επιλέξει έναν παίκτη του οποίου η πραγματική συνεισφορά δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς, ο γκαρντ επέλεξε τον Ματίας Λεσόρ, αναγνωρίζοντας την αξία του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να ξεχωρίσει τον καλύτερο πανηγυρισμό, με την επιλογή του να είναι ο Άιζακ Μπόνγκα και την χαρακτηριστική κίνηση που κάνει, καλύπτοντας το πρόσωπό του με το χέρι.

Η πιο ενδιαφέρουσα απάντησή του, ωστόσο, ήρθε όταν ρωτήθηκε ποιος παίκτης κερδίζει τα περισσότερα ευνοϊκά σφυρίγματα στη διοργάνωση. Ο Πάντερ επέλεξε τον Σάσα Βεζένκοφ.

«Ο Σάσα. Τον αγαπώ τον Σάσα, αλλά… Έλα τώρα. Σε αγαπώ, αδερφέ», ανέφερε αρχικά, για να προσθέσει: «Ίσως ξέρει πώς να τα κερδίζει. Ίσως…».