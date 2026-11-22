Η ΑΕΚ επέστρεψε στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με τον τρόπο που ήθελε, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στην Καλαμάτα. Το πέρασμα από τη Νεάπολη δεν ήταν εύκολο, το τελικό 1-0 δεν αποτυπώνει πλήρως την εικόνα των ευκαιριών που δημιούργησε, όμως αυτό που μετράει περισσότερο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι οι τρεις βαθμοί. Η Ένωση έκανε το δεύτερο εκτός έδρας τρίποντό της στο πρωτάθλημα και μπήκε με το δεξί στην επανέναρξη.

Δεν ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να αντιμετωπιστεί με επιπολαιότητα. Η Καλαμάτα έχει δείξει ότι διαθέτει μια δουλεμένη ομάδα, με αρχές στο παιχνίδι της κι ικανότητα να δυσκολεύει αντιπάλους με μεγαλύτερο όνομα και περισσότερες λύσεις. Η ΑΕΚ, αυτή τη φορά, παρουσιάστηκε σοβαρή, είχε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να δημιουργήσει ουσιαστικές απειλές.

Αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να είχε κάνει διαφορετικά, είναι να τελειώσει νωρίτερα την υπόθεση νίκη. Οι ευκαιρίες υπήρχαν, οι προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν, αλλά η αποτελεσματικότητα δεν ήταν η ανάλογη. Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος και κράτησε «ζωντανό» ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε αποκτήσει πολύ πιο ξεκάθαρη μορφή. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, όμως, δεν αρκεί να είσαι καλύτερος στα χαρτιά. Πρέπει να το αποδεικνύεις στο γήπεδο, να έχεις υπομονή και κυρίως να μην προσφέρεις δικαιώματα στον αντίπαλο. Η ΑΕΚ τα έκανε αυτά και πήρε αυτό που ήθελε.

Ο Κοϊτά ήταν ασφαλώς από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Το γκολ του έκρινε την αναμέτρηση, αλλά η συνολική του παρουσία ήταν αυτή που ξεχώρισε. Ο Μαυριτανός δείχνει το τελευταίο διάστημα, παίζοντας στα δεξιά, να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και να προσφέρει στην ΑΕΚ στοιχεία που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η ταχύτητα, η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός κι η επιθετική του διάθεση τον καθιστούν μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή.

Στα θετικά της βραδιάς συγκαταλέγεται κι η επιστροφή του Στρακόσα. Η ΑΕΚ έχει πλέον ξανά στη διάθεσή της δύο τερματοφύλακες υψηλού επιπέδου, με τον Μπρινιόλι να έχει καλύψει με συνέπεια το διάστημα της απουσίας του Αλβανού. Είναι μια ευχάριστη συνθήκη για τον Νίκολιτς, καθώς διαθέτει δύο αξιόπιστες επιλογές σε μια θέση όπου, βέβαια, αγωνίζεται μόνο ένας.

Το χαμόγελο από τη νίκη, ωστόσο, δεν ήταν ολοκληρωμένο. Ο τραυματισμός του Αριάγκα αποτελεί μεγάλο πλήγμα. Ο χαφ από την Ονδούρα είχε αρχίσει να κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο στο ροτέισον και να γίνεται μια σημαντική λύση για τη μεσαία γραμμή. Η απουσία του για περίπου δύο μήνες έρχεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα, με ευρωπαϊκά παιχνίδια και σημαντικές εγχώριες αναμετρήσεις. Είναι πραγματικά κρίμα, τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα, καθώς είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρόλο του.

Στα αρνητικά προστέθηκε και η αποβολή του Μάρκο Νίκολιτς. Οι συνθήκες υπό τις οποίες δέχθηκε την κόκκινη κάρτα δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και μένει να φανεί αν θα υπάρξει συνέχεια στο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ δεν θέλει να στερείται τον προπονητή της από τον πάγκο σε ένα τόσο σημαντικό σημείο της σεζόν.

Η νίκη στη Νεάπολη, πάντως, ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η επιστροφή του Στρακόσα, η εμφάνιση του Κοϊτά κι η σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα είναι στοιχεία που πρέπει να κρατήσει ο Νίκολιτς. Αντίστοιχα, η αποτελεσματικότητα είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται δουλειά, ενώ η απώλεια του Αριάγκα δημιουργεί έναν επιπλέον «πονοκέφαλο».

Πλέον, το μυαλό όλων βρίσκεται στην Κόμο. Η αναμέτρηση της Τρίτης (24/11) στην Ιταλία έχει εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις κι η ΑΕΚ θα χρειαστεί να παρουσιαστεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Το «τρίποντο» απέναντι στην Καλαμάτα ήταν απαραίτητο για να ξεκινήσει σωστά αυτή η απαιτητική περίοδος. Η «Ένωση», με την περσινή συνταγή του... 1-0 που τόσο της έλειψε φέτος, έκανε τη δουλειά κι αυτό είναι που μετράει, καθώς ακολουθούν, σαφώς πιο απαιτητικές προκλήσεις.

ΥΓ.: Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ των ανατροπών επέστρεψε και μαζί της η πίστη ότι μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που τη σημάδεψαν στο πρώτο δίμηνο της σεζόν. Οι νίκες απέναντι στη Φάλκο και τον Ηρακλή, με τον τρόπο που ήρθαν, πέρα από την ουσία, προσφέρουν ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα σε μια περίοδο κατά την οποία όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν στραβά. Η συνέχεια μπορεί να είναι ακόμα καλύτερη, καθώς μετά τη διακοπή αναμένεται να παρουσιαστεί ενισχυμένη, με επιστροφές τραυματιών και νέες προσθήκες. Η ΑΕΚ έχει ακόμη δρόμο μπροστά της, αλλά τουλάχιστον δείχνει ξανά ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της.