Η νίκη της ΑΕΚ απέναντι στην Καλαμάτα με 1-0 στη Νεάπολη συνοδεύτηκε από μια δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς ο τραυματισμός του Κέρβιν Αριάγκα επισκίασε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα στάθηκε άτυχος, καθώς υπέστη κάταγμα κλείδας, το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες. Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την Ένωση, αφού θα χάσει μια σειρά από απαιτητικές αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο και το Champions League. Ο ίδιος, πάντως, έδειξε πως αντιμετωπίζει την περιπέτεια αυτή με αποφασιστικότητα, στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα μετά τον τραυματισμό μέσω των social media.

Ο Αριάγκα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους επικοινώνησαν μαζί του και θέλησαν να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, ενώ έστειλε παράλληλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την επιστροφή του. «Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου. Θα επιστρέψω και θα είμαι ακόμη πιο δυνατός. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά σε story στο Instagram.

Ο ποδοσφαιριστής από την Ονδούρα αναμένεται να υποβληθεί μέσα στην ημέρα σε χειρουργική επέμβαση, ξεκινώντας πλέον τη διαδικασία αποκατάστασης με στόχο να επιστρέψει στα γήπεδα το συντομότερο δυνατό.