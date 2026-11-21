Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί η Κηφισιά στην Τούμπα, όπου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (22/11, 19:30), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση, με τον Αργεντινό τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί σημαντικά προβλήματα.

Εκτός πλάνων βρίσκονται οι Αντόνισε, Ρουκουνάκης, Μάνσο, Ζέρσον Σόουζα και Σαγάλ, καθώς έχουν δηλωθεί να εκτίσουν την ποινή τους λόγω συμπλήρωσης καρτών.

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Πολυκράτη, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο νεαρός αμυντικός βρίσκεται στην αποστολή, ωστόσο η τελική απόφαση για το αν θα συμπεριληφθεί στην 20άδα θα ληφθεί λίγο πριν από τη σέντρα. Παράλληλα, εκτός δράσης παραμένει από τις 19 Σεπτεμβρίου ο Ισπανός Ντε Λουίς.

Τέλος, ο Λέτο δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τους τρεις διεθνείς Εμπουλά (Κονγκό), Ραμίρεζ (Εκουαδόρ) και Βαν Άιμα (Κουρασάο). Παρότι επέστρεψαν στην Ελλάδα την Παρασκευή (20/11), έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, κρίθηκε πως δεν είναι έτοιμοι να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη έπειτα από μόλις μία προπόνηση.