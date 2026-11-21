Την απορία του για την αποβολή του στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Καλαμάτα εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς, στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης στη Νίκαια.

Ο Σέρβος τεχνικός υποστήριξε πως δεν απευθύνθηκε στους διαιτητές, αλλά φώναζε στον Θωμά Στρακόσα να στείλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή του Λούκα Γιόβιτς με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Όπως ανέφερε, η αποβολή του ήρθε έπειτα από υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή, ο οποίος θεώρησε ότι διαμαρτυρόταν. Έτσι, ο προπονητής της ΑΕΚ δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση και τον επαγγελματισμό τους, ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Κέρβιν Αριάγκα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό σχόλιο του ανέφερε: «Μεγάλο μπράβο στους παίκτες. Πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Ξέραμε ότι θα ήταν περίπλοκο και απαιτητικό, τόσο για το γήπεδο, όσο και για την καλή ομάδα που διαθέτει η Καλαμάτα. Είμαστε και τρεις μέρες πριν το ματς του Champions League συν κάποιους τραυματισμούς που είχαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί οι παίκτες ήταν συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι, είχαν επαγγελματισμό, δεν είχαν κενά διαστήματα, δεν έκαναν λάθη. Δεν ήταν το πιο ελκυστικό θέαμα, αλλά πήραμε άξια τους τρεις βαθμούς. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση. Ξεκινάμε καλά μια δύσκολη περίοδο μέχρι τα Χριστούγεννα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν μπόρεσαν οι φίλαθλοι μας να είναι εδώ, κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι προσπαθούμε να φέρουμε τους οπαδούς στο γήπεδο».

Για τον τραυματισμό του Αριάγκα: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα και θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».

Για την αποβολή του: «Υπάρχουν φορές που το αξίζω, τώρα όμως δεν αντάλλαξα λέξη με τους διαιτητές. Στη συγκεκριμένη φάση μετά από σύσταση του τετάρτου σύμφωνα με τον οποίο διαμαρτυρόμουν, αποβλήθηκα, ενώ εγώ φώναζα στον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω. Δεν ξέρω πως μπορεί να ακυρωθεί αυτό, αν δεν ακυρωθεί θα λείψω από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».