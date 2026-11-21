Η Καλαμάτα υποδέχτηκε στη Νεάπολη την ΑΕΚ, στο πρώτο ματς της 11ης αγωνιστικής στη Super League. Η Ένωση επικράτησε 1-0 και με τους τρεις βαθμούς ανέβηκε στη 2η θέση με 23. «Πιάνοντας» τον Ολυμπιακό.

Οι «κιτρινόμαυροι» που χρωστούν και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, μείωσαν την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό στο -4.

Η Καλαμάτα παρέμεινε στους 12 βαθμούς και την 8η θέση. Όλα αυτά πριν τις εντός έδρας «μάχες» των τριών άλλων της κορυφής, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΟΦΗ, τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ την Κηφισιά.

SUPER LEAGUE – 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος Novasports 1 L

17:00 Παναιτωλικός – Βόλος Magenta Sport 2 L

17:30 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ ΣΠΟΡ FM TV 1 & ΣΚΑΪ

19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής Magenta Sport 1 L

19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά Novasports 1 L

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

17:00 Asteras Aktor – Άρης Novasports 1 L

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27

2. Α.Ε.Κ. 23

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23

4. Π.Α.Ο.Κ. 19

5. ΑΡΗΣ 19

6. Ο.Φ.Η. 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 14

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12 (11αγ.)

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 10

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

11. ASTERAS AKTOR 7

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 (9αγ.)

13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 0*

*Έχει επιβληθεί αφαίρεση τριών (3) βαθμών.