Πολλά κι έντονα ήταν τα νεύρα του Νίκολιτς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα στη Νίκαια, με τον Σέρβο τεχνικό να βλέπει την κόκκινη κάρτα στο 88ο λεπτό.

Η ένταση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της αλλαγής του Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος καθυστέρησε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να αγωνιστεί προσωρινά με δέκα ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, έπρεπε να περάσει ένα λεπτό και να υπάρξει διακοπή του παιχνιδιού, ώστε να ολοκληρωθεί η αλλαγή και να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος αναμονής, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Θωμά Στρακόσα. Ο Νίκολιτς περίμενε από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να τη στείλει εκτός αγωνιστικού χώρου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Ο Αλβανός γκολκίπερ, ωστόσο, επέλεξε να εκτελέσει με βολέ προς τον χώρο του κέντρου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προπονητή του.

Ο Σέρβος άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα προς τον Στρακόσα, ενώ τα παράπονά του είχαν αποδέκτη και τον τέταρτο διαιτητή, Ντάουλα, ο οποίος ενημέρωσε τον Ματσούκα, ο οποίος έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Νίκολιτς, όταν η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ως εκ τούτου η ΑΕΚ δεν θα έχει τον προπονητή της στον πάγκο στο ντέρμπι «Δικεφάλων» με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.