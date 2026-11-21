Μια ξεχωριστή βραδιά, γεμάτη πράσινο χρώμα, έντονες συγκινήσεις και αναμνήσεις, πραγματοποιήθηκε στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την ίδρυση της Θύρας 13.

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού, σε μια ξεχωριστή στιγμή που επιβεβαίωσε τον ισχυρό δεσμό του με τον σύλλογο και τον κόσμο του. Ο Σέρβος προπονητής τίμησε τους οργανωμένους οπαδούς του «τριφυλλιού», προσφέροντάς τους μια ξεχωριστή πλακέτα με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, στο οποίο αναγνώρισε τη διαχρονική στήριξή τους.

«60 χρόνια πάθους, πίστης και πράσινης ψυχής. Ευχαριστώ για όσα δώσατε στην ομάδα μας και για τη στήριξη που μου χαρίσατε από την πρώτη μέρα. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά η αφιέρωση του Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, η προσφορά της πλακέτας αποτέλεσε πρωτοβουλία του Σέρβου προπονητή, ο οποίος είχε φροντίσει να οργανώσει την κίνηση χωρίς να γνωρίζει κανείς την πρόθεσή του.

Στη μεγάλη γιορτή έδωσαν επίσης το «παρών» σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Κώστας Σλούκας, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Μάικ Μπατίστ, ο Δημήτρης Κοντός, ο Σάββας Αρώνης και ο Νίκος Παππάς.