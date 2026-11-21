Η ΑΕΚ έκανε το πρώτο βήμα σε μια σειρά δύσκολων αγώνων που έχει μπροστά της, καταφέρνοντας να φύγει από τη Νίκαια με τους τρεις βαθμούς. Η «Ένωση» επικράτησε 1-0 της Καλαμάτας, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να βρίσκει δίχτυα στο 55ο λεπτό και να υπογράφει τη νίκη της ομάδας του.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνάντησαν αρκετές δυσκολίες απέναντι στην καλά οργανωμένη και μαχητική ομάδα της Καλαμάτας, ενώ είχαν προηγουμένως και δοκάρι με τον Μαυριτανό εξτρέμ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης.

Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν και δεν αξιοποίησαν, οι παίκτες του Νίκολιτς πήραν το αποτέλεσμα που ήθελαν, μειώνοντας στους τέσσερις βαθμούς την απόσταση από την κορυφή, με εκκρεμότητα τα παιχνίδια των υπόλοιπων διεκδικητών.

Το παιχνίδι, πάντως, άφησε και προβληματισμό στην ΑΕΚ, καθώς ο Κέρβιν Αριάγκα τραυματίστηκε στον ώμο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ ο Μάρκο Νίκολιτς είδε την κόκκινη κάρτα και δεν θα βρίσκεται στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Οι επιλογές των δύο προπονητών

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας παρέταξε την Καλαμάτα με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια και τους Καλουτσικίδη, Στρούγγη, Ροντρίγκες και Αλόνσο στην αμυντική γραμμή. Ντιαρά, Πινιέιρο και Καρεάσο αποτέλεσαν την τριάδα του κέντρου, με τους Χάμζα και Σίγκουρντσον στα άκρα και τον Μπόλιβαρ στην κορυφή.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε εκτός αρχικού σχήματος τον Λόβρο Μάγιερ. Ο Στρακόσα επέστρεψε στην εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Αριάγκα και Βιτάλις ήταν οι δύο παίκτες στον άξονα, ο Κοϊτά αγωνίστηκε δεξιά, ο Μάνταλος αριστερά, ενώ οι Γιόβιτς και Βάργκα αποτέλεσαν το δίδυμο στην επίθεση.

Οι ευκαιρίες της ΑΕΚ και το δοκάρι του Κοϊτά

Η Ένωση είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει από νωρίς να βρει τον τρόπο να διασπάσει την αμυντική διάταξη των γηπεδούχων. Η Καλαμάτα έκλεινε τους χώρους και δυσκόλευε την ανάπτυξη των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι χρειάστηκαν χρόνο για να βρουν ρυθμό.

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία ήρθε στο 19ο λεπτό, όταν ο Μάνταλος έβγαλε τον Βάργκα απέναντι στον Γκέλιο. Ο Ούγγρος επιθετικός επιχείρησε να τελειώσει τη φάση από πλάγια θέση, όμως η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι.

Η Καλαμάτα απάντησε με ένα σουτ του Καλουτσικίδη στο 22', το οποίο δεν δυσκόλεψε τον Στρακόσα, με την ΑΕΚ να μην μπορεί να αξιοποιήσει ούτε τις στατικές φάσεις που κέρδιζε.

Μετά το 30', οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την πίεσή τους και προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν καλύτερα την μπάλα, αναζητώντας περισσότερους τρόπους να απειλήσουν. Στο 34' ο Ρότα έκανε το γύρισμα, ο Βάργκα εκτέλεσε από πλάγια θέση, αλλά ο Γκέλιος αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στον Κοϊτά. Ο εξτρέμ της ΑΕΚ πέρασε τον αντίπαλό του με εξαιρετική ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ, παρά την πίεση που άσκησε η Ένωση στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου.

Ο Κοϊτά βρήκε δίχτυα, ο Αριάγκα πήγε στο νοσοκομείο

Η ΑΕΚ συνέχισε να ψάχνει το γκολ μετά την ανάπαυλα, αλλά εξακολουθούσε να δυσκολεύεται απέναντι στην αμυντική λειτουργία της Καλαμάτας. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 54', όταν ο Μπόλιβαρ έβγαλε σέντρα στο πίσω δοκάρι και ο Καρεάσο πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω.

Η απάντηση της Ένωσης ήταν άμεση. Στο 55ο λεπτό, ο Κοϊτά πήρε την πρωτοβουλία, κινήθηκε προς την περιοχή και επιχείρησε το σουτ. Η μπάλα βρήκε στον Ροντρίγκες, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Γκέλιου, με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα με 0-1.

Η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει και στο 59' ο Μπόλιβαρ βρέθηκε σε θέση βολής έξω από την περιοχή, όμως το πλασέ του δεν είχε αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα, η ΑΕΚ δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Αριάγκα αποχώρησε με φορείο, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στον ώμο. Ο Μάγερ πέρασε στη θέση του, ενώ ο μέσος από την Ονδούρα οδηγήθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Χριστοφιλέας έβαλε στο παιχνίδι τον Κουρμινόφσκι, θέλοντας να ενισχύσει την επιθετική παρουσία της ομάδας του. Ο νεοεισελθών απείλησε στο 66' με κεφαλιά, χωρίς να βρει στόχο, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μάνταλος δοκίμασε σουτ μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Κουτέσα αντί του Μάνταλου. Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να καθαρίσει την υπόθεση νίκη στο 85', όταν ο Κοϊτά σούταρε και η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Στη συνέχεια, ο Γκατσίνοβιτς αντικατέστησε τον Γιόβιτς, με την αλλαγή να καθυστερεί, καθώς ο Σέρβος επιθετικός δεν αποχωρούσε άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίκολιτς διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον Στρακόσα επειδή δεν έβγαλε την μπάλα εκτός για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή και αποβλήθηκε από τον Ματσούκα.

Τα επτά λεπτά των καθυστερήσεων έφεραν πίεση για την ΑΕΚ, η οποία, ωστόσο, διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η Ένωση θα μπορούσε μάλιστα να πετύχει και δεύτερο γκολ, με τον Βάργκα να βλέπει το πλασέ του να κοντράρει και να περνάει λίγο άουτ, ενώ ο Κουτέσα δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέλιο σε τετ α τετ. Το 0-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την ΑΕΚ να παίρνει ένα πολύτιμο «διπλό» στη Νίκαια.

Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Ευβοίας)

Κίτρινες: Γιόβιτς

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά, Μπολιβάρ (84’ Μπονέτο), Σίγκουρντσον (68’ Μορέιρα), Αλόνσο, Καρεάσο (65’ Κουρμινόφσκι), Καλουτσικίδης, Πινέιρο, Χάμζα, Ροντρίγκες.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Αριάγκα (63’ Μάγερ), Μάνταλος (77’ Κουτέσα), Βιτάλις, Γιόβιτς (85’ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.