Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 85-72 του Αμαρουσίου για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κέντρικ Ναν να αγωνίζεται για 15 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ είχε διάθεση για περισσότερη δουλειά. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, φόρεσε τα προπονητικά του και επέστρεψε στο Glass Floor, προκειμένου να πραγματοποιήσει έξτρα προπόνηση στα σουτ.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: