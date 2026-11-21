Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον ΣΠΟΡ FM TV:

«Μου άρεσε ότι σεβαστήκαμε το Μαρούσι. Είναι πολύ καλή ομάδα, κάνουν πολλά drives. Έχουν πολύ καλό προπονητή. Ήταν σημαντικό για εμάς να μοιράσουμε τον χρόνο και να ξεκουράσουμε παίκτες».

Για τους Έλληνες παίκτες: «Είμαι πολύ χαρούμενος για όσους δεν έχουν πολλά λεπτά στην Ευρωλίγκα. Σε κάποιες στιγμές δεν παίξαμε καλά, αλλά πάντα παλεύουν, πάντα προπονούνται. Χθες τρεις έκαναν προπόνηση μετά από ένα μεγάλο ταξίδι».