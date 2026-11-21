Στη γιορτή της Θύρας 13 για τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της, βρέθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός μίλησε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, υποσχόμενος πως όσοι είναι στην ομάδα θα κάνουν τα πάντα για να μην γράψουν απλά ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Χαρακτηριστικά είπε ο Νίστρουπ:

«Συγχαρητήρια από εμένα, από την ομάδα, από τους ποδοσφαιριστές για την επέτειο των 60 ετών.

Πραγματική τιμή για εμένα και για όλο το staff και τους παίκτες που εκπροσωπούμε έναν σύλλογο με τόσο μεγάλη ιστορία. Δουλεύουμε σκληρά, ξέρουμε πως είμαστε κομμάτι της ιστορίας.

Ελπίζω πως θα κάνουμε τα πάντα καθημερινά όλοι ώστε να μην γράψουμε απλά ακόμη ένα κεφάλαιο στην ιστορία της ομάδας».