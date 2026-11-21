Το παιχνίδι που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα σημερινά παιχνίδια της GBL ήταν το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εμφατικά του Άρη με 99-77. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 8-0 και διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός, παρά το ροτέισιον που πραγματοποίησε, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στο Μαρούσι, επικρατώντας με 85-72 και προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του.

Συνέχεια στις επιτυχίες έδωσε και το Περιστέρι, το οποίο πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του, περνώντας από την έδρα της Δόξας Λευκάδας με 87-83. Παράλληλα, η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, παίρνοντας ένα σημαντικό διπλό στο Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή με 87-84.

Τέλος, ο Κολοσσός Ρόδου είχε εύκολο απόγευμα απέναντι στον Προμηθέα, τον οποίο συνέτριψε με 100-64. Οι Πατρινοί προβλημάτισαν ξανά με την εικόνα τους και παρέμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21/11

Ηρακλής – ΑΕΚ 84-87

Κολοσσός Ρόδου – Προμηθέας 100-64

Δόξα Λευκάδας – Περιστέρι 83-87

Παναθηναϊκός – Μαρούσι 85-72

ΠΑΟΚ – Άρης 99-77

Κυριακή 22/11

Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων 13:00

Καρδίτσα – Ολυμπιακός 15:00

Η βαθμολογία: