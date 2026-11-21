Τρινκιέρι: «Ελέγξαμε τον ρυθμό από την αρχή, ήμασταν συγκεντρωμένοι κι ενωμένοι»
Ο Αντρέα Τρινκιέρι μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη σπουδαία νίκη επί του Άρη στη GBL.
Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του διαχειρίστηκε την αναμέτρηση, τονίζοντας πως οι παίκτες του έλεγξαν τον ρυθμό από το ξεκίνημα και παρέμειναν συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο.
Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:
«Το περιμέναμε... Ελέγξαμε τον ρυθμό από την αρχή και είμαι βέβαιος ότι οι φίλαθλοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι απόψε. Μας έδωσαν ενέργεια. Μας ώθησαν. Τώρα έρχεται η διακοπή και πρόκειται να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας ενόψει της συνέχειας.
Όλοι ήταν έτοιμοι να συμβάλουν στο πλάνο αγώνα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι κι ενωμένοι. Ένας συνδυασμός πραγμάτων μας οδήγησε στη νίκη».