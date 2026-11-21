Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του διαχειρίστηκε την αναμέτρηση, τονίζοντας πως οι παίκτες του έλεγξαν τον ρυθμό από το ξεκίνημα και παρέμειναν συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο.

Οι δηλώσεις του Τρινκιέρι:

«Το περιμέναμε... Ελέγξαμε τον ρυθμό από την αρχή και είμαι βέβαιος ότι οι φίλαθλοί μας θα είναι πολύ χαρούμενοι απόψε. Μας έδωσαν ενέργεια. Μας ώθησαν. Τώρα έρχεται η διακοπή και πρόκειται να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας ενόψει της συνέχειας.

Όλοι ήταν έτοιμοι να συμβάλουν στο πλάνο αγώνα. Ήμασταν συγκεντρωμένοι κι ενωμένοι. Ένας συνδυασμός πραγμάτων μας οδήγησε στη νίκη».