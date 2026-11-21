Ο Άρης δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, γνωρίζοντας την ήττα με 99-77. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας του, κάνοντας λόγο για τη χειρότερη εμφάνισή της.

Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» εντόπισε τα μεγαλύτερα προβλήματα στην αμυντική λειτουργία και στην επιθετική προσέγγιση των παικτών του, επισημαίνοντας πως η έλλειψη ομαδικότητας και υπομονής κόστισε ακριβά απέναντι σε έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ένα από τα καλύτερα. Παίξαμε ατομικά και δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και δεν παίξαμε άμυνα. Δεχτήκαμε 100 πόντους και αυτό τα λέει όλα. Μια ήττα ή μια νίκη δεν αλλάζει τα δεδομένα. Αυτή η ήττα θα μας κάνει καλό».