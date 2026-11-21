Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στη Νίκαια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ωστόσο στο 63ο λεπτό προέκυψε ένα απρόοπτο που προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της Ένωσης.

Ο Κέρβιν Αριάγκα έπεσε άσχημα στο έδαφος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει πρόβλημα στον ώμο και να μην είναι σε θέση να συνεχίσει. Ο μέσος της ΑΕΚ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον πάγκο της ομάδας.

Ο μέσος από την Ονδούρα, μάλιστα, θα μεταβεί άμεσα στο νοσοκομείο, για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Πολύ μεγάλο πλήγμα για την «Ένωση», ενόψει του αγώνα της Τρίτης (24/11) με την Κόμο, για το Champions League.