Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία της Άρσεναλ ήρθε μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Μαντουέκε συνέκλινε προς την περιοχή, απέφυγε τον Μπερν και επιχείρησε ένα δυνατό, χαμηλό σουτ προς τη δεξιά γωνία, όμως η μπάλα σταμάτησε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

Η Νιούκαστλ απάντησε επτά λεπτά αργότερα. Ο Μέρφι άφησε πίσω του τον Καλαφιόρι, κινήθηκε από τα δεξιά προς τον άξονα και εκτέλεσε από απόσταση περίπου 20 μέτρων. Το σουτ του ήταν δυνατό, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Μπαρνς, άλλαξε πορεία και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Στο 33ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα. Ο Χάβερτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, ο Έζε κινήθηκε στην περιοχή την κατάλληλη στιγμή και με ψύχραιμο τελείωμα από κοντινή απόσταση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χόρνιτσεκ για το 0-1.

Πριν από την ανάπαυλα, στο 44’, ο Μαντουέκε βρέθηκε στην πλάτη του Χολ από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε χαμηλά, όμως ο Χόρνιτσεκ απέκρουσε με το πόδι και κράτησε τη Νιούκαστλ στο παιχνίδι.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε ιδανικά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν στην ισοφάριση. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η πρώτη κεφαλιά του Μπερ σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών, όμως ο Τιαό αντέδρασε πιο γρήγορα από όλους και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τη Νιούκαστλ.

Στη συνέχεια, το παιχνίδι ισορρόπησε. Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Κέπα.

Η Άρσεναλ, ωστόσο, βρήκε τη λύση στο 78ο λεπτό. Ο Έντεγκααρντ προωθήθηκε από τον άξονα και την κατάλληλη στιγμή τροφοδότησε τον Μαντουέκε. Ο Άγγλος εξτρέμ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με χαμηλό σουτ, το οποίο κόντραρε σε αμυντικό, νίκησε τον Χόρνιτσεκ και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.