Λακωνικός, αλλά ξεκάθαρος. Ο Κώστας Σλούκας ως αρχηγός του Παναθηναϊκού, βρέθηκε στη γιορτή της Θύρας 13. Ο έμπειρος γκαρντ παραδέχτηκε στους οπαδούς του «τριφυλλιού» πως άργησε να έρθει στους «πράσινους» και τους έστειλε μήνυμα για τα δύσκολα.

Τα λόγια του Κώστα Σλούκα:

«Πρώτα ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, αν και άργησα να έρθω.

Θέλω να πω επίσης κάτι που έχει πει ένας ακόμη μεγάλος αρχηγός, ο Φράγκι. Παναθηναϊκός στα εύκολα Παναθηναϊκάρα στα δύσκολα Καλή τύχη σε όλα τα τμήματα».