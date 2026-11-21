Πλήγμα με Αριάγκα στην ΑΕΚ: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου – Το διάστημα απουσίας του
Κάταγμα στη δεξιά κλείδα υπέστη ο Κέρβιν Αριάγκα στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και θα υποβληθεί σε επέμβαση, με τον χρόνο απουσίας του να εκτιμάται στους δύο μήνες.
Δυσάρεστα είναι τα νέα για την ΑΕΚ αναφορικά με τον τραυματισμό του Κέρβιν Αριάγκα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα, μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα.
Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει την Κυριακή (22/11) την πόρτα του χειρουργείου, ενώ η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί περίπου δύο μήνες για να επιστρέψει στη δράση. Η συγκεκριμένη ζημιά θυμίζει τον τραυματισμό που είχε υποστεί ο Καλοσκάμης το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Αριάγκα μετά το τέλος του αγώνα, εκφράζοντας την ευχή του για γρήγορη επιστροφή. Συγκεκριμένα, είπε: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα και θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».