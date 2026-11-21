Δυσάρεστα είναι τα νέα για την ΑΕΚ αναφορικά με τον τραυματισμό του Κέρβιν Αριάγκα. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο διεθνής μέσος από την Ονδούρα, μετά την αναγκαστική αποχώρησή του από την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα στη δεξιά κλείδα.

Ο ποδοσφαιριστής θα περάσει την Κυριακή (22/11) την πόρτα του χειρουργείου, ενώ η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί περίπου δύο μήνες για να επιστρέψει στη δράση. Η συγκεκριμένη ζημιά θυμίζει τον τραυματισμό που είχε υποστεί ο Καλοσκάμης το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε στην κατάσταση του Αριάγκα μετά το τέλος του αγώνα, εκφράζοντας την ευχή του για γρήγορη επιστροφή. Συγκεκριμένα, είπε: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Αριάγκα. Φαίνεται να έχει κάταγμα στην κλείδα. Όπως ο Καλοσκάμης παλιότερα και θα είναι μάλλον για δύο μήνες εκτός. Ήταν σε καλή φόρμα. Είχαμε την απουσία του Κάιρινεν, του Μαρίν, ο Ζοάο μόλις επανήλθε από πνευμονία και ο Ζίνι είχε μια προπόνηση μόλις με την ομάδα. Για αυτό επίσης οι τρεις βαθμοί αυτοί είναι σημαντικοί».