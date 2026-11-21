Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Σόλα Σορετίρε προστέθηκε στη λίστα των απόντων και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το παιχνίδι της Κυριακής (22/11, 19:30) στην Τούμπα.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ταλαιπωρείται από ίωση, με αποτέλεσμα να μην προπονηθεί και να αποκλειστεί από την αποστολή των «ασπρόμαυρων». Έτσι, προστέθηκε στους ήδη γνωστούς απόντες Πέλκα, Γιάκιτς, Μοναστηρλή και Τέιλορ.

Στον αντίποδα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν σε αποστολή επίσημου αγώνα, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός, που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο, είχε πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν και πλέον είναι έτοιμος να ενισχύσει τον ΠΑΟΚ στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπαλωμένος, Νικολακούλης, Κοσίδης, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.