Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο απέναντι στον Πανιώνιο, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο. Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, έχοντας πλέον τέσσερις νίκες και μία ήττα.

Από την άλλη πλευρά, οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς, γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν ο Αμερικανός διαγώνιος Τζέικ Χέινς, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 20 πόντους, έξι άσους, τρία μπλοκ και 11 επιτυχημένες επιθέσεις.

Τα σετ: 3-0 (25-17, 25-19, 25-18)