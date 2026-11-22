Σημαντική εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της Τορίνο πανηγύρισε η Νάπολι, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Serie A, αφήνοντας πίσω της ένα αρνητικό σερί τριών αγώνων χωρίς νίκη σε Ιταλία και Ευρώπη.

Σε ένα ισορροπημένο παιχνίδι στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», οι «παρτενοπέι» βρήκαν τη λύση στο 73ο λεπτό, όταν ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στην ομάδα του το πολύτιμο τρίποντο. Ο Σκωτσέζος μέσος έφτασε, μάλιστα, τα έξι γκολ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Με αυτή τη νίκη, η Νάπολι ανέβηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, όσους έχει και η Γιουβέντους, η οποία έχει αγώνα λιγότερο. Από την άλλη, η Τορίνο παρέμεινε στη 12η θέση με 14 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Αταλάντα, που αντιμετωπίζει την Ίντερ την Κυριακή (22/11, 21:45).