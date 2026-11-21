Οι 76ers φλέρταραν με μια απρόσμενη εντός έδρας απώλεια απέναντι στους ουραγούς της Ανατολικής Περιφέρειας, ωστόσο άντεξαν στην πίεση και έφτασαν σε ακόμη μία νίκη, συνεχίζοντας την εξαιρετική πορεία τους στο NBA.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Μπακς ήταν ο Τάιλερ Χίροου, ο οποίος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να οδηγήσει την ομάδα του στη δεύτερη φετινή της νίκη. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 50 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση.

Μάλιστα, ο Χίροου παραλίγο να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, καθώς ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή, το οποίο θα έφερνε το ματς στα ίσα (132-132). Ωστόσο, μετά τον έλεγχο της φάσης, διαπιστώθηκε πως το σουτ έγινε εκπρόθεσμα και το καλάθι δεν μέτρησε.

Για τους νικητές, κορυφαίος ήταν ο Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος άγγιξε το triple-double με 26 πόντους, 17 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση των 76ers.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Φιλαδέλφεια έφτασε τις 14 νίκες σε 17 αναμετρήσεις της regular season, παραμένοντας στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας. Αντίθετα, οι Μπακς υποχώρησαν στο 1-16, συνεχίζοντας τη δύσκολη πορεία τους.

Τα δεκάλεπτα: 29-30, 60-59, 98-92, 132-129.