Μεγάλη ανατροπή και νίκη με 2-1 επί της Θέλτα πανηγύρισε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με τον νεαρό Εσπί να πετυχαίνει το γκολ της νίκης στο 85ο λεπτό.

Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν τη «Βασίλισσα» μόλις στο 6', όταν ο Δουράν, μετά από ασίστ του Σβέντμπεργκ, έδωσε προβάδισμα στη Θέλτα. Η Ρεάλ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 35', όμως ο Κιλιάν Εμπαπέ αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα ψηλά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κουρτουά κράτησε όρθια τη Ρεάλ με σημαντικές επεμβάσεις, πριν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ισοφαρίσει στο 66' με δυνατό, συρτό σουτ. Τη λύση έδωσε τελικά ο Εσπί, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή και στο 85' ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.