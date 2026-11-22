Με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, Λεβαδειακός και Ατρόμητος διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να βρουν τη σταθερότητα που θα ήθελαν στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Αμφότερες βρίσκονται στους έξι βαθμούς, με τον Ατρόμητο να έχει έναν αγώνα λιγότερο, γεγονός που καθιστά το μεταξύ τους παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνέχεια.

Η ομάδα της Βοιωτίας έχει μπροστά της μία σημαντική ευκαιρία να αφήσει πίσω της το δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν και να πάρει βαθμολογική ώθηση. Ο Λεβαδειακός μετρά μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες στις πρώτες δέκα αγωνιστικές, έχοντας πετύχει μόλις τέσσερα τέρματα και δεχθεί 13.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους γηπεδούχους εντοπίζεται στην επιθετική λειτουργία, καθώς δυσκολεύονται αισθητά να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. Είναι χαρακτηριστικό πως έχουν σκοράρει μόλις σε δύο από τα δέκα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα.

Παρόλα αυτά, η πρόσφατη εικόνα τους αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς έχουν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης, μετρώντας μόλις μία ήττα στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος ταξιδεύει στη Λιβαδειά γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει το κλίμα και να δώσει σημαντική ώθηση στην ομάδα του Περιστερίου.

Οι Περιστεριώτες έχουν συγκεντρώσει έξι βαθμούς σε εννέα αγώνες, με απολογισμό μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες. Έχουν σκοράρει εννέα φορές, ενώ η εστία τους έχει παραβιαστεί σε 12 περιπτώσεις.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports1 League.