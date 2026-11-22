Συναγερμός στην Άρσεναλ: Αποχώρησε τραυματίας ο Ράγια με πρόβλημα στον ώμο
Ανησυχία επικρατεί στην Άρσεναλ για την κατάσταση του Ντάβιντ Ράγια, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ.
Πλήγμα ενδέχεται να δεχθεί η Άρσεναλ, καθώς ο Ντάβιντ Ράγια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.
Συγκεκριμένα, στο 69ο λεπτό του αγώνα, ο Ισπανός τερματοφύλακας αντιμετώπισε πρόβλημα στον ώμο και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον Μικέλ Αρτέτα και το τεχνικό επιτελείο των «κανονιέρηδων».
Στην Άρσεναλ βρίσκονται πλέον σε αναμονή των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης ο βασικός της τερματοφύλακας.