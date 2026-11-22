Πλήγμα ενδέχεται να δεχθεί η Άρσεναλ, καθώς ο Ντάβιντ Ράγια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση απέναντι στη Νιούκαστλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Συγκεκριμένα, στο 69ο λεπτό του αγώνα, ο Ισπανός τερματοφύλακας αντιμετώπισε πρόβλημα στον ώμο και χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον Μικέλ Αρτέτα και το τεχνικό επιτελείο των «κανονιέρηδων».

Στην Άρσεναλ βρίσκονται πλέον σε αναμονή των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες θα δείξουν το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης ο βασικός της τερματοφύλακας.