Ένα GP που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με συνηθισμένους όρους ήταν αυτό του Λας Βέγκας, με τον Μαξ Φερστάπεν να βγαίνει νικητής από μια αναμέτρηση γεμάτη προσπεράσεις, συνεχείς αλλαγές στην κατάταξη και μάχες σε κάθε σημείο της πίστας. Ο 21ος αγώνας της φετινής Formula 1 εξελίχθηκε σε μια διαρκή μάχη, με τις διαφορές ανάμεσα στα μονοθέσια να παραμένουν εξαιρετικά μικρές.

«Ήταν σουρεαλιστικό, κάτι που σίγουρα δεν έχω βιώσει ποτέ στην καριέρα μου», δήλωσε ο Ολλανδός μετά την επικράτησή του, αποτυπώνοντας με τον καλύτερο τρόπο όσα συνέβησαν στους 50 γύρους του αγώνα. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής χρειάστηκε να βρεθεί αντιμέτωπος με διαδοχικές επιθέσεις από τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, οι οποίοι κατάφεραν αρκετές φορές να τον προσπεράσουν, χωρίς όμως να διατηρήσουν για πολύ την πρωτοπορία.

Η Mercedes έβρισκε τον τρόπο να περνά μπροστά στις τελευταίες στροφές του αμερικανικού σιρκουί, ωστόσο ο Φερστάπεν απαντούσε άμεσα. Η Red Bull είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει καλύτερα τα αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που τα μονοθέσια της Mercedes αντιμετώπιζαν απώλειες, δίνοντας στον Φερστάπεν το πλεονέκτημα για να ανακτήσει την πρώτη θέση.

Το σκηνικό αυτό επαναλαμβανόταν από την εκκίνηση μέχρι και τον 48ο γύρο, με τις μάχες να μην περιορίζονται μόνο στην κορυφή. Σε ολόκληρη την πρώτη δεκάδα οι διαφορές ήταν μικρές, καθώς η απόσταση ανάμεσα στον πρώτο και τον δέκατο οδηγό κυμαινόταν περίπου από 2,5 έως 4 δευτερόλεπτα.

Η εξέλιξη του αγώνα επηρεάστηκε κι από το Safety Car στον 20ό γύρο, μετά τη σύγκρουση των Σέρτζιο Πέρεζ και Ραφαέλ Καμαρά. Η παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας έφερε ξανά κοντά τους οδηγούς, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν τα pit stop, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες συνθήκες για τη συνέχεια.

Η ένταση, πάντως, κορυφώθηκε στα τελευταία δύο περάσματα. Στον 48ο γύρο ο Τζορτζ Ράσελ προσέκρουσε στις μπαριέρες, στην προσπάθειά του να περάσει τον Αντονέλι, αφού μπλόκαρε τα φρένα του, πιθανώς λόγω θραυσμάτων στην πίστα. Έναν γύρο αργότερα, ο Ιταλός αντιμετώπισε μια στιγμιαία απώλεια ισχύος, γεγονός που επέτρεψε στις δύο McLaren να τον προσπεράσουν.

Έτσι, οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι εξασφάλισαν τις θέσεις τους στο βάθρο, με τον Αυστραλό να ξεχωρίζει ιδιαίτερα. Ο Πιάστρι επέστρεψε στην τριάδα των νικητών για πρώτη φορά μετά τη Σουζούκα τον Μάιο, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή διαδρομή από την 17η θέση της εκκίνησης μέχρι την τρίτη στο φινάλε.

Την ίδια στιγμή, οι Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον είχαν ακόμη μία μεταξύ τους σύγκρουση, προσθέτοντας ακόμα ένα επεισόδιο στην ένταση που έχει σημαδέψει τις μάχες τους.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο Grand Prix του Λας Βέγκας