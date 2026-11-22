Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη… δράση, υποδεχόμενος στην Τούμπα την Κηφισιά. Μια αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Super League, η οποία έχει ξεκάθαρο φαβορί και μεγάλο αουτσάιντερ. Ειδικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φιλοξενούμενοι.

Ο «Δικέφαλος» πήρε ψυχολογία απ’ την καλή του παρουσία στο Φάληρο πριν τη διακοπή, παρότι το ματς έληξε ισόπαλο. Έχει χάσει έδαφος για την κορυφή και έτσι «καίγεται» για τους τρεις βαθμούς στην Τούμπα.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει, μια και είναι εκτός οι Πέλκας, Γιάκιτς, Μοναστηρλής, Σορετίρε και Τέιλορ. Αντίθετα, για πρώτη φορά σε επίσημο ματς είναι στην αποστολή ο Ντεσπόντοφ

Από την άλλη, η σκληροτράχηλη Κηφισιά έχει πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει. Ο Λέτο δεν θα έχει σημαντικά… γρανάζια της ομάδας του. Όπως οι τιμωρημένοι Αντόνισε, Ρουκουνάκης, Μάνσο, Ζέρσον Σόουζα και Σαγκάλ.

Το παιχνίδι της Τούμπας θα αρχίσει στις 19:30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 1 L.