Ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Βόλο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η αναμέτρηση στο Αγρίνιο βρίσκει τις δύο ομάδες σε μία ιδιαίτερα δύσκολη αγωνιστική περίοδο. Οι γηπεδούχοι θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ οι φιλοξενούμενοι αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, προκειμένου να αποκτήσουν ξανά ελπίδες για βαθμολογική ανάκαμψη.

Παρά το θετικό ξεκίνημα, με τρεις νίκες στις πρώτες αγωνιστικές, η συνέχεια για τον Παναιτωλικό ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς ακολούθησαν επτά διαδοχικές ήττες, οι οποίες έφεραν την ομάδα σε δύσκολη βαθμολογική θέση.

Η αρνητική αυτή πορεία οδήγησε στην αποχώρηση του Γιάννη Αναστασίου, με τον Γιώργο Πετράκη να αναλαμβάνει πλέον την τεχνική ηγεσία και να καλείται να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα των Αγρινιωτών. Με εννέα βαθμούς σε δέκα αγωνιστικές, ο Παναιτωλικός βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας και γνωρίζει πως η αναμέτρηση με τον Βόλο αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα.

Στην αντίπερα όχθη, η κατάσταση στον Βόλο είναι εξίσου δύσκολη. Η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη στο πρωτάθλημα, μετρώντας τρεις ισοπαλίες και επτά ήττες στις πρώτες δέκα αγωνιστικές.

Μάλιστα, οι τρεις βαθμοί που έχει συγκεντρώσει αγωνιστικά δεν αποτυπώνονται στη βαθμολογία, καθώς η ομάδα έχει υποστεί αφαίρεση τριών βαθμών, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμολογική συγκομιδή.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, με τηλεοπτική κάλυψη από Magenta Sport 2 League.