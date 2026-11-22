Αν κάποιος αναζητούσε την απόλυτη κυριαρχία σε ένα παρκέ του NBA, η εμφάνιση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα απέναντι στους Πέλικανς ήταν η απάντηση.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε στο παιχνίδι, σταμάτησε στους 50 πόντους, μάζεψε 19 ριμπάουντ, μοίρασε την παρουσία του σε άμυνα και επίθεση με πέντε τάπες και τέσσερα κλεψίματα, οδηγώντας τους Σπερς στο 114-91 και στην κορυφή της Δύσης. Στο πλευρό του, ο Στεφόν Καστλ πρόσθεσε 19 πόντους, ενώ για τους Πέλικανς οι Τζερεμάια Φίαρς και Τζόρνταν Πουλ είχαν 29 και 25 πόντους αντίστοιχα.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να χαμογελάσουν. Παρότι είχαν προηγηθεί ακόμη και με 26 πόντους απέναντι στους Μπλέιζερς, είδαν το Πόρτλαντ να επιστρέφει και να περνά μπροστά με σερί 12-0 στην τέταρτη περίοδο. Ο Μίκαλ Μπρίτζες, όμως, είχε κρατήσει το καλύτερο για το τέλος. Με την μπάλα στα χέρια του μετά την πάσα του Τζος Χαρτ, εκτέλεσε ένα step-back τρίποντο από τα 7,62 μέτρα στην εκπνοή, γράφοντας το 97-96, χαρίζοντας στους Νικς μια νίκη που έμοιαζε να χάνεται. Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 30 πόντους, ενώ ο Μπρίτζες έκλεισε το ματς με 12.

Ανάλογο σκηνικό στήθηκε και στο Σακραμέντο, εκεί όπου οι Κινγκς έβαλαν τέλος στο σερί οκτώ ηττών τους, λυγίζοντας 97-96 των Σέλτικς και πανηγύρισαν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους στη σεζόν. Ο Ντάριους Άκαφ Τζούνιορ είχε 21 πόντους, ο Μάρεϊ ολοκλήρωσε με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, με το Σακραμέντο να βρίσκει τον τρόπο να πανηγυρίσει σε ένα ματς που κρίθηκε στην τελευταία φάση, όπου ο Κίγκαν Μάρεϊ πήρε το επιθετικό ριμπάουντ ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους κι έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA