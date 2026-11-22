Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό (22/11) πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος, με διαφορετικούς στόχους κι ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας, επιδιώκοντας να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Άρη, ενώ στη Μύκονο οι γηπεδούχοι κι ο Βίκος Ιωαννίνων αναζητούν μια νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη της σωτηρίας.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Καρδίτσα με στόχο να βγάλει αντίδραση μετά το βαρύ 100-78 από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας προηγουμένως πάρει σημαντική ώθηση από την επικράτηση με 92-76 επί της Ρεάλ για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague, αποτέλεσμα που τους διατήρησε στην κορυφή.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει να διαχειριστεί και τις απουσίες της, καθώς εκτός βρίσκονται ο Μοντέρο, μετά την επέμβαση στον μηνίσκο, κι ο Ταϊρίκ Τζόουνς λόγω τιμωρίας. Επίσης, εκτός παραμένει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο Έλληνας τεχνικός δεν υπολογίζει και στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο δάχτυλο.

Η Καρδίτσα, από την άλλη, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την παρουσία της μέχρι στιγμής, έχοντας τέσσερις νίκες σε επτά αγωνιστικές. Η ήττα με 74-69 από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη που γνώρισε στο γήπεδό της, με το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου να έχει παρουσιάσει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχει τη δυνατότητα να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πρωτάθλημα, ενώ απέναντι στον Ολυμπιακό θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει κάθε πιθανή επιβάρυνση των φιλοξενούμενων.

Το πρώτο τζάμπολ της ημέρας γίνεται στην Άνω Μερά, εκεί όπου η Μύκονος φιλοξενεί τους Vikos Φalcons σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνέχεια της Stoiximan GBL. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 1-6 και χρειάζονται άμεσα ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Μύκονος, παρά το καλό ξεκίνημα σε Ελλάδα και Ευρώπη, διανύει δύσκολη περίοδο στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε διαδοχικές ήττες. Η μοναδική της νίκη στη Stoiximan GBL ήρθε απέναντι στο Μαρούσι τη δεύτερη αγωνιστική, ενώ μέσα στην εβδομάδα ηττήθηκε από τη Φρίμπουργκ στο FIBA Europe Cup. Παρά το αποτέλεσμα, διατηρεί ρεκόρ 5-2 στη διοργάνωση, ωστόσο πλέον καλείται να βρει ξανά τον δρόμο προς τις επιτυχίες εντός συνόρων.

Οι Vikos Φalcons, οι οποίοι αγωνίζονται για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία, έχουν καταφέρει να πάρουν μία νίκη, αυτή απέναντι στην ΑΕΚ με 95-84. Έκτοτε ακολούθησαν δύο αρνητικά αποτελέσματα, με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και το Μαρούσι εντός, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν στο δεύτερο παιχνίδι και τους 38 πόντους του Φλόιντ. Η αναμέτρηση στη Μύκονο αποτελεί, επομένως, μια ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για τους Γιαννιώτες, σε ένα ματς που έχει αποκτήσει χαρακτήρα άμεσης μάχης για την παραμονή.

Η βαθμολογία της GBL