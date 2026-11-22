Μια στιγμή έντονης ανησυχίας ακολούθησε τους πανηγυρισμούς της Μπόκα Τζούνιορς για την κατάκτηση του Copa Sudamericana. Πρωταγωνιστής ήταν ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος κατέρρευσε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, την ώρα που παραχωρούσε δηλώσεις μετά τον θρίαμβο της ομάδας του με 2-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο στον τελικό.

Ο 32χρονος Αργεντινός μέσος βρισκόταν σε ζωντανή σύνδεση στο DSports, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος. Ο δημοσιογράφος που του έπαιρνε συνέντευξη επιχείρησε να τον συγκρατήσει, ενώ η αντίδραση των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά του ήταν άμεση. Μέλη του ιατρικού επιτελείου έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ωστόσο ο Παρέδες ανέκτησε τις αισθήσεις του και κατάφερε να αποχωρήσει χωρίς βοήθεια. Ο Αργεντινός είχε δείξει σημάδια έντονης καταπόνησης και κατά τη διάρκεια του τελικού, με τον προπονητή του να τον αντικαθιστά στο 58ο λεπτό.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες κι η υγρασία που επικρατούσαν στην περιοχή ενδέχεται να συνέβαλαν στην επιβάρυνσή του, ωστόσο δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης.

Δείτε το video με την τρομακτική στιγμή της κατάρρευσης του Παρέδες