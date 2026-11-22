Η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει μετά από δύο εβδομάδες διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, και θέλουν να επανέλθουν στις νίκες μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι προηγήθηκαν στο 58ο λεπτό με τον Γκονζάλες, όμως ο Ζίβκοβιτς ισοφάρισε στο 71’.

Παρά την απώλεια βαθμών, ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, καθώς μετρά έντεκα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, με εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες. Στο συγκεκριμένο διάστημα έχει πετύχει 19 γκολ, ενώ έχει δεχθεί μόλις τέσσερα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ηρακλής βρίσκεται στην ένατη θέση με δέκα βαθμούς κι αναζητά αντίδραση, καθώς στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη, μετρώντας μία ισοπαλία και τρεις ήττες. Στο τελευταίο του παιχνίδι πριν από τη διακοπή, ο «Γηραιός» γνώρισε την ήττα με 2-1 από τον Παναθηναϊκό στο Καυτανζόγλειο, με το καθοριστικό γκολ να έρχεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στη μεσαία γραμμή, αφού οι Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Φίλης, ενώ ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξετάζει και το ενδεχόμενο να παρατάξει την ομάδα του με δύο επιθετικούς. Για τον Ηρακλή, το μοναδικό πρόβλημα αφορά τον Ράντογια, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Σίλβα, Ρόκα, Φορτούνης, Μάριους.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Κράιντς, Λόπεθ, Σίλβα, Ροσέντο.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης