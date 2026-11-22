Τον διαιτητή που θα διευθύνει την αναμέτρηση της Τρίτης (24/11), για την 5η αγωνιστική της League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ανακοίνωσε η UEFA.

Ο λόγος για τον 35χρονο Ισπανό Χαβιέ Αλμπερόλα Ρόχα, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και όχι στην Elite. Ο Ισπανός ρέφερι έκανε μόλις φέτος το ντεμπούτο του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με το παιχνίδι της «Ένωσης» να αποτελεί τη δεύτερη παρουσία του σε αυτό το επίπεδο.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται οι συμπατριώτες του Αλφρέντο Ροντρίγκες Μορένο και Κάρλος Κουάδρα Φερνάντες ως βοηθοί, ενώ στο VAR θα είναι ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε, με AVAR τον Βίκτορ Γκαρθία Βερντούρα.