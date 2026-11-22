Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη μάχη των πρώτων θέσεων όσο και στην προσπάθεια των ομάδων που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, με τα αποτελέσματά των τριών αγώνων να ενδέχεται να επηρεάσουν τις ισορροπίες.

Πρώτη χρονικά είναι η αναμέτρηση της Αναγέννησης Καρδίτσας με την Athens Kallithea. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ισοπαλία απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Από την άλλη πλευρά, η Αναγέννηση αναζητά αντίδραση, καθώς στα τρία τελευταία παιχνίδια της γνώρισε δύο ήττες από τη Νίκη Βόλου και τον Πανσερραϊκό, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Μαρκό. Ένα θετικό αποτέλεσμα αποτελεί ζητούμενο για τους γηπεδούχους, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία.

Μιάμιση ώρα αργότερα ακολουθεί η αναμέτρηση της Ζακύνθου με τον Πανσερραϊκό. Η ομάδα των Σερρών έχει μπροστά της μία ακόμη δυνατότητα να πλησιάσει τη δεύτερη θέση, περιμένοντας παράλληλα τυχόν απώλειες από τους άμεσους ανταγωνιστές της.

Για τη Ζάκυνθο, αντίθετα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με μόλις τέσσερις βαθμούς, ενώ τα ζητήματα που αντιμετωπίζει με την έδρα της και την αδειοδότηση επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη θέση της.

Στο τελευταίο χρονικά ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός Β’ υποδέχεται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αμφότερες, οι ομάδες βρίσκονται σε δύσκολη βαθμολογική θέση, με την εικόνα τους μέχρι στιγμής να μην αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Οι «ερυθρόλευκοι» συγκαταλέγονται στις πιο αδύναμες ομάδες της κατηγορίας, ενώ ούτε οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να βρουν σταθερότητα.

Η αλλαγή προπονητή στον Απόλλωνα έφερε μια πρώτη θετική αντίδραση, με την ισοπαλία απέναντι στην Athens Kallithea να λειτουργεί ως ένεση ψυχολογίας. Πλέον, θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, διεκδικώντας το «τρίποντο» κόντρα στους γηπεδούχους που δυσκολεύονται να δείξουν ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η βαθμολογία της Super League 2