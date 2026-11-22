Στο σχήμα με τους δύο επιθετικούς, το οποίο έχει λειτουργήσει στα τελευταία παιχνίδια, αναμένεται να επιμείνει ο Αλέσιο Λίσι και στον αγώνα με την Κηφισιά.

Ο Ιταλός τεχνικός καλείται να αποφασίσει για την αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και το κέντρο της άμυνας, με τον Τομ Λουσέ να έχει το προβάδισμα για την πρώτη θέση και τον Γιάννη Μιχαηλίδη να διεκδικεί την επιστροφή του στο αρχικό σχήμα.

Η απουσία του Τάισον, ο οποίος προπονείται με τη δεύτερη ομάδα, αλλά και ο τραυματισμός του Τάχα Άλι, αφήνουν περιορισμένες επιλογές στα αριστερά. Ο Λουσέ είναι ο επικρατέστερος για να καλύψει το κενό, καθώς έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, έχοντας αφήσει πίσω του το διάστημα που έχασε λόγω τραυματισμών.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Λουσέ, Μπάνζα, Εντιαγέ.

Το δεύτερο ερωτηματικό αφορά στον Μιχαηλίδη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην αποστολή μετά την αποκατάσταση του προβλήματος που τον κράτησε εκτός. Ο Λίσι θα αποφασίσει αν θα τον επαναφέρει άμεσα δίπλα στον Ντιέγκο Κόστα ή αν θα διατηρήσει το δίδυμο με τον Παντελή Χατζηδιάκο.

Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Τζόντζο Κένι επιστρέφει από την τιμωρία του κι αναμένεται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Δημήτρη Γιαννούλη στα αριστερά. Ο Αντώνης Τσιφτσής θα υπερασπιστεί την εστία, καθώς ο Δημήτρης Μοναστηρλής παραμένει τραυματίας.

Στον άξονα, οι Χρήστος Ζαφείρης και Μπαπτίστ Σανταμαρία έχουν τον πρώτο λόγο, καθώς ο Κρίστιαν Γιάκιτς εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός, με τον τραυματισμό του να υπολογίζεται ότι θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, ενώ οι Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ αναμένεται να διατηρηθούν στην κορυφή, καθώς ο Λίσι δείχνει διάθεση να στηρίξει το επιθετικό δίδυμο που έχει επιλέξει στα τελευταία παιχνίδια.