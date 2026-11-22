Με συγκεκριμένες επιλογές σε όλες τις γραμμές καταστρώνει τα πλάνα του ο Δανός τεχνικός για το παιχνίδι με τους Κρητικούς. Ο Νίστρουπ αναμένεται να εμπιστευτεί ένα σχήμα που έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, έχοντας ως βασικό στόχο να παρουσιάσει η ομάδα του την καλύτερη δυνατή εικόνα.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρίσκεται ο Πένια, ενώ στην αμυντική τετράδα οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα καλύψουν τα δύο άκρα, με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια – Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος – Καμαρά, Κάνγκουα – Γκαρσία, Τετέι, Αντίνο – Ντέσερς.

Στη μεσαία γραμμή, οι Καμαρά και Κάνγκουα συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να αποτελέσουν το δίδυμο στον άξονα. Ο τελευταίος, μάλιστα, επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του, έχοντας εκτίσει την ποινή του.

Από εκεί και πέρα, στη μεσοεπιθετική γραμμή οι Γκαρσία, Τετέι κι Αντίνο αποτελούν τις επικρατέστερες επιλογές για να κινηθούν πίσω από τον Ντέσερς, ο οποίος αναμένεται να πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Όσον αφορά στις απουσίες, εκτός πλάνων βρίσκονται οι τραυματίες Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδης, ενώ ο Κρίστιανσεν δεν είναι ακόμα σε θέση να αγωνιστεί.