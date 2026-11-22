Με στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα και να παραμείνει σε «τροχιά» τετράδας, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League (22/11, 19:30).

Ο τεχνικός του «Δικεφάλου του Βορρά», Αλέσιο Λίσι παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές, παρά τις σημαντικές απουσίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχουν αποκτήσει οι «ασπρόμαυροι», στις ανανεώσεις συμβολαίων, αλλά και στην Κηφισιά, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανταγωνιστική απέναντι στις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

Για το πως αισθάνεται: «Πολύ καλά, έχω πολλή όρεξη για το ματς».

Για το πως αξιοποίησε η ομάδα τι διακοπή και σε τι κατάσταση βρίσκεται: «Στην πρώτη διακοπή η ομάδα προπονήθηκε πολύ καλά, ακόμα και αν το ματς με την Καλαμάτα ήταν καταστροφή, αυτό δεν αναιρεί την προπόνηση που κάναμε. Το ίδιο θα πω και για αυτή τη διακοπή. Η ομάδα προπονήθηκε πολύ καλά. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και πίστη στην ομάδα, πως η ομάδα θα κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Για την αυτοπεποίθηση της ομάδας: «Η αυτοπεποίθηση σίγουρα βοηθάει την ομάδα να τα πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Τα αποτελέσματα βοηθάνε εξίσου για να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Όχι μόνο τα αποτελέσματα αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού».

Για τους τραυματισμούς: «Έχουμε σημαντικές απουσίες, αλλά εμπιστευόμαστε όλη την ομάδα και όλο το ρόστερ. Οι παίκτες που αντικαθιστούν τους τραυματίες, έχουν πολύ καλή απόδοση. Περιμένουμε να επιστρέψουν οι τραυματίες και οι άρρωστοι. Από την άλλη, εμπιστευόμαστε απόλυτα τους διαθέσιμους για το ματς με την Κηφισιά».

Για το αν είναι turning point το ματς στον Πειραιά όπως πέρσι: «Πιστεύω πως αυτό το παιχνίδι ίσως να ήταν αυτό με την ΑΕΚ και όχι με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ πως αυτό το παιχνίδι άλλαξε την εικόνα της ομάδας στην αποτελεσματικότητα. Από εκεί και έπειτα έχουμε πολύ καλή απόδοση που πιστεύω θα έχουμε και απέναντι στην Κηφισιά».

Για τις ανανεώσεις βασικών παικτών της ομάδας, αν παίζει ρόλο στην ψυχολογία τους: «Είναι σημαντικό, γιατί έχουν... καθαρίσει το μυαλό τους από αυτά τα ζητήματα. Είναι πολύ καλά νέα».

Για την Κηφισιά: «Η Κηφισιά έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο με τις «μεγάλες» ομάδες, πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο. Απέναντι στην ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη, κόντρα στον Ολυμπιακό έχασε, αλλά άξιζε πολλά περισσότερα, ενώ απέναντι στον Παναθηναϊκό έχασε στο τέλος παρότι έπαιζε με 10, με ένα πέναλτι αμφισβητούμενο».