Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στην Αίγυπτο (2-1), η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει τον Παναμά, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης στο Κατάρ.

Η Ελλάδα, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας, θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της και να κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση της πρόκρισης στους «32».

Ο Βασίλης Παπαδάκης επέλεξε μία διαφοροποίηση σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας, δίνοντας θέση στο αρχικό σχήμα στον Σούβλατζη αντί του Χαλδέζου.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Παίδων: Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος, Νέτο, Μπινιάρης, Κώστογλου, Σούβλατζης, Νεμπής, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπράνης, Νικολαΐδης, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπαδάκης, Παπασαραφιανός, Χαλδέζος, Βασιλειάδης, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης.