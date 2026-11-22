Η Εθνική Παίδων κατάφερε έστω με αγχωτικό τρόπο να πάρει τη νίκη επί του Παναμά με 2-1 και μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Αιγύπτου, επίσης με 2-1 εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Παπασαραφιανός που με δικό του γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα έδωσε τη νίκη και χάρισε την πρόκριση στην Εθνική ομάδα.

Πλέον, η Εθνική αντιμετωπίζει το Κατάρ την τελευταία αγωνιστική την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Η βαθμολογία στον 1ο όμιλο

Ελλάδα 6 (4-2) Κατάρ 3 (2-0) Αίγυπτος 0 (1-2) Παναμάς 0 (1-4)

Το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:

1η αγωνιστική - Πέμπτη 19/11 Κατάρ - Παναμάς 2-0 Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2

2η αγωνιστική Κυριακή 22/11 Ελλάδα - Παναμάς 2-1 Κατάρ - Αίγυπτος 17:00

3η αγωνιστική Τετάρτη 25/11

Ελλάδα - Κατάρ 16:30

Παναμάς - Αίγυπτος 16:30