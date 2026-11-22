Εθνική Ελλάδας Κ-17: Η βαθμολογία στον όμιλό της μετά τη νίκη επί του Παναμά
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον 1ο όμιλο μετά τη νίκη της Εθνικής Παίδων απέναντι στον Παναμά
Η Εθνική Παίδων κατάφερε έστω με αγχωτικό τρόπο να πάρει τη νίκη επί του Παναμά με 2-1 και μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Αιγύπτου, επίσης με 2-1 εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Παπασαραφιανός που με δικό του γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα έδωσε τη νίκη και χάρισε την πρόκριση στην Εθνική ομάδα.
Πλέον, η Εθνική αντιμετωπίζει το Κατάρ την τελευταία αγωνιστική την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
Η βαθμολογία στον 1ο όμιλο
- Ελλάδα 6 (4-2)
- Κατάρ 3 (2-0)
- Αίγυπτος 0
- (1-2) Παναμάς 0 (1-4)
Το πρόγραμμα του 1ου ομίλου:
1η αγωνιστική - Πέμπτη 19/11 Κατάρ - Παναμάς 2-0 Αίγυπτος - Ελλάδα 1-2
2η αγωνιστική Κυριακή 22/11 Ελλάδα - Παναμάς 2-1 Κατάρ - Αίγυπτος 17:00
3η αγωνιστική Τετάρτη 25/11
Ελλάδα - Κατάρ 16:30
Παναμάς - Αίγυπτος 16:30