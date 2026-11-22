Σημαντικές απουσίες θα έχει ο Παναιτωλικός στην αναμέτρηση με τον Βόλο, με τον Γιώργο Πετράκη να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στους πάγκους της Super League.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, εκτός αποστολής έμειναν τελικά οι Μαυρίας, Γκράναθ, Τζενεπό και Οπόκου, περιορίζοντας τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Αντίστοιχα, ο Βόλος θα παραταχθεί χωρίς τους τιμωρημένους Κάργα και Κόμπα, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου και Λυκουρίνος.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος, Θυμιάνης, Στάγιτς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Κόγιτς, Νικολάου, Εράκοβιτς, Σμυρλής, Άλεξιτς.

Η ενδεκάδα του Βόλου: Σιαμπάνης, Μύγας, Μπούρνιτς, Μεντίλ, Νεγιού, Αγιάκουα, Τζόκα, Γρόσδης, Λάμπρου, Κρεσπί, Γκονζάλες.