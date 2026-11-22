Νέα ανησυχητικά δεδομένα έρχονται στο φως για την κατάσταση της υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα, καθώς ο νεαρός άσος της Μπάγερν Μονάχου φέρεται να αντιμετώπισε ακόμη ένα επεισόδιο επιληπτικής κρίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της BILD.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το νευρολογικό πρόβλημα που τον έχει κρατήσει μακριά από την αγωνιστική δράση, με την επιστροφή του σε κανονικούς ρυθμούς να παραμένει αβέβαιη. Όπως αναφέρει το γερμανικό Μέσο, η νέα υποτροπή σημειώθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, εντείνοντας την ανησυχία γύρω από την πορεία της υγείας του.

Ο Μουσιάλα είχε παρουσιάσει δύο αντίστοιχα επεισόδια τον περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο της λειτουργικής νευρολογικής διαταραχής που αντιμετωπίζει, ενώ πλέον φέρεται να έχει προκύψει και τρίτο περιστατικό. Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει πως οι γιατροί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής, γεγονός που περιπλέκει την προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος.

Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μπάγερν βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης για τη στάση της απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο παράγοντας των Βαυαρών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η προοπτική αποχώρησης του Μουσιάλα, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του υψηλού συμβολαίου του.

Η συγκεκριμένη στάση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Στέφαν Έφενμπεργκ, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή «SPORT1 Doppelpass», ασκώντας κριτική στη διοίκηση της Μπάγερν για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε δημόσια γύρω από την υπόθεση. «Ένας τραυματίας παίκτης πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Με κάθε τρόπο, ειδικά δημόσια. Ένας άρρωστος παίκτης πρέπει να παρακολουθείται ακόμη πιο στενά και να προστατεύεται πάνω απ' όλα. Αυτή η επικοινωνία από τη διοίκηση της Μπάγερν ήταν καταστροφική! Πρέπει να ειπωθεί ξεκάθαρα και κατηγορηματικά», ανέφερε αρχικά.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνέχισε σε ακόμη πιο έντονο ύφος, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια η κατάσταση του νεαρού άσου. «Αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει! Ούτε καν σε αυτές τις εποχές, ούτε καν στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για ένα άτομο που πάσχει από μια ασθένεια. Γι' αυτό με ενοχλούσε τόσο πολύ να τους ακούω να μιλούν τόσο αρνητικά για έναν παίκτη λόγω μιας ασθένειας. Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις και αυτό που θα περίμενα είναι μια συγγνώμη από τη διοίκηση», κατέληξε.