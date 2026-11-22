Τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης» φιλοξενεί ο Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στο τρίποντο στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα στο Φάληρο έγιναν γνωστές και οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αρχική ενδεκάδα, με τον Βάσκο τεχνικό να παρατάσσει τους Πειραιώτες στο κλασικό 4-2-3-1.

Συγκεκριμένα, ο Ορτέγκα θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα. Φρόιλερ και Σιπιόνι θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τους Φορτούνη, Μπέιλι και Ζότα Σίλβα να κινούνται πίσω από τον προωθημένο Μάριους.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Oρτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Φορτούνης, Μπέιλι, Ζότα Σίλβα και Μάριους.