Ο Τζολάκης πραγματοποίησε ακόμα μια εκπληκτική εμφάνιση στην Premier League, με τις 7 του επεμβάσεις κράτησε ζωντανή σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα τη Χαλ και με τον Μακ Μπέρνι να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει δύο γκολ στις καθυστερήσεις, σόκαρε τη Μπράιτον και κέρδισε με 2-0.

Η Μπράιτον μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 1,75 expected goals (xG), όμως χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Τζολάκη οι «Γλάροι» δεν άνοιξαν το σκορ, ενώ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 2,24 xG, με τον Έλληνα Τερματοφύλακα να κρατά το μηδέν.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν συγκινητικός και με το «τείχος» που έστησε έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους στα τελευταία λεπτά του ματς να ρισκάρουν και να διεκδικήσουν το ματς. Τη λύση έδωσε ο Μακ Μπέρνι, ο οποίος βρήκε δίχτυα δύο φορές στις καθυστερήσεις με αποτέλεσμα η Χαλ να κερδίσει με 2-0 τη δεύτερη στη βαθμολογία Μπράιτον.

Με αυτόν τον τρόπο η Χαλ σημείωσε την 3η της νίκη στην φετινή Premier League και έφτασε τους 14 βαθμούς και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας. Η Μπράιτον διατηρήθηκε 2η με 22 βαθμούς μετά την χθεσινή ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλευτεί το «στραβοπάτημα» της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ, για να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή.

Μοιραίος για τη Μπράιτον ο Κοστίνια, ο οποίος ήταν βασικός, ωστόσο αποβλήθηκε στο 89' λεπτό και η Χαλ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα για να κερδίσει το ματς.

Ο Κωστούλας δεν ξεκίνησε βασικός και πέρασε ως αλλαγή στο 66ο λεπτό. Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής για τη Χαλ.