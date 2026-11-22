Μεγάλο πλήγμα για την Εθνική ομάδα ενόψει του κρίσιμου παραθύρου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς ο Νικ Καλάθης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πέλμα και θα τεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος πόιντ γκαρντ, ο οποίος είχε κληθεί κανονικά από τον Βασίλη Σπανούλη, παρουσίασε μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Άρη οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος και έτσι κρίθηκε απαραίτητη από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ η αποχή του για το επόμενο διάστημα.

Κάπως έτσι, ο 38χρονος δεν θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, η οποία αντιμετωπίζει κατά σειρά τη Γεωργία στο «T-Center» (26/11, 20:00) και την Ισπανία εκτός έδρας (29/11, 19:00).

Η επίσημη ενημέρωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο Νικ Καλάθης παρουσίασε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα οξύ άλγος στην περιοχή του πέλματος, με συμπτώματα που σχετίζονται με την πελματιαία απονευρωσίτιδα που τον είχε ταλαιπωρήσει πριν από λίγο καιρό και κατόπιν αξιολόγησης του ιατρικού επιτελείου κρίθηκε απαραίτητη η αποχή του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για 10 ημέρες».