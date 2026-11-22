Το ΟΑΚΑ «πάγωσε» βλέποντας τον Αντίνο να σφαδάζει και να ξεσπά σε κλάματα μετά τη διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιέλη, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ.

Όπως φάνηκε στο ριπλέι ο Αργεντινός δεν πάτησε καλά και βρέθηκε στο χορτάρι, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα τραυματισμού, με τις αντιδράσεις του ποδοσφαιριστή να μαρτυρούν πως ο πόνος ήταν αβάσταχτος.

Ο Αντίνο δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να περνά στη θέση του.