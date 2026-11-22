Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε από την κόλαση, πραγματοποίησε αδιανόητη ανατροπή απέναντι στη Βιγιαρεάλ και κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς και να διατηρηθεί μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga στο +3 από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ δέχθηκε δύο γρήγορα γκολ στο 5' και στο 7' και έτσι από πολύ νωρίς έφτασε να κυνηγά τη Βιγιαρεάλ με διαφορά δύο τερμάτων.

Μάλιστα, τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμα περισσότερα για τους «Μπλαουγκράνα» αφού ο Γιαμάλ στο 21' κέρδισε πέναλτι, ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση, ωστόσο σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και έχασε τεράστια ευκαιρία να μειώσει το σκορ.

Όμως στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε δραματικά, αφού η Μπαρτσελόνα με δύο γρήγορα δικά της γκολ στο 57' και το 61' με τον Μαρτίν και τον Φερμίν Λόπεθ αντίστοιχα κατάφερε να ισοφαρίσει, ενώ το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στο 67' με αυτογκόλ του Ναβάρο.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρθία, Κανσέλο, Έρικ Γκαρθία (84’ Κουντέ), Μαρτίν, Ντε Γιονγκ, Μπερνάλ, Πέδρι, Γιαμάλ, Ραφίνια, Φερμίν (68’ Όλμο), Αντεγέμι (68’ Γκόρντον).

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Γκουλάτσι, Φρίμαν, Ναβάρο, Βέιγκα, Ρομέρο (65’ Καρντόνα), Κομεσάνια (76’ Πέπε), Γκέγε, Μολέιρο (65’ Μασιά), Μπουκάναν (76’ Αγιόθε Πέρεθ), Ολουασέγι, Μικαουτάτζε.