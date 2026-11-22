Την ικανοποίησή του για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καρδίτσας εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δυσκολία της αναμέτρησης και την επιβάρυνση που έχουν υποστεί οι παίκτες του από το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Σέρβου σέντερ στην αναμέτρηση με τη Χάποελ, την ερχόμενη Τετάρτη (25/11, 21:15).

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα:

«Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Καρδίτσα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλούς γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν περιμέναμε εύκολο ματς.

Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, παίξαμε στο Κύπελλο με τη Μακάμπι, μετά παίξαμε με τη Ρεάλ και τώρα ξανά Κυριακή, χωρίς να κάνουμε μία προπόνηση. Περίμενα ότι θα έχουμε έλλειμμα συγκέντρωσης, που έχει σχέση με τις δυνάμεις που έχουμε. Αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι.

Δεν έχει σχέση με την αγορά, έχει σχέση με το να ξεκουραστούν λίγο οι βασικοί μας παίκτες. Εμείς, όσοι δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες είναι σημαντικό να πάρουν δύο-τρεις μέρες να ηρεμήσουν λίγο».

Για την πιθανότητα επιστροφής του Νίκολα Μιλουτίνοφ απέναντι στη Χάποελ:

«Νομίζω πως ναι. Γενικά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να είναι έτοιμος».