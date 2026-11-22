Σαν... σίφουνας, ο Πανσερραϊκός πέρασε με 6-1 από την έδρα της Ζακύνθου για τη 12η αγωνιστική της Super League 2 και βελτίωσε ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική θέση του.

Τα «λιοντάρια» είχαν πέντε διαφορετικούς σκόρερ (11΄ Παντελάκης, 25΄ Τεϊσέιρα, 28΄ Γεωργιάδης, 49΄, 86΄ Πασάς, 80΄ Βερνάρδος) απέναντι στην ουραγό της κατηγορίας, που είχε μειώσει με τον Καρίμ στο 45΄.

Νέα απώλεια βαθμών γνώρισε η Athens Kallithea, αυτή τη φορά στην Καρδίτσα. Η τοπική Αναγέννηση υποχρέωσε την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα σε λευκή ισοπαλία (0-0), στερώντας τους την ευκαιρία να προσπεράσουν τη Λάρισα και να βρεθούν στη δεύτερη θέση.

Ισόπαλος (1-1) ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β΄ και την Καλαμαριά. Οι «Πόντιοι» προηγήθηκαν με τον Βοριαζίδη στο 26', για να ισοφαρίσει ο Μπιλάλ στο 69΄. Οι Πειραιώτες είχαν και δύο δοκάρια, με τους Τανούλη (39΄) και Μπιλάλ (77΄).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου 2-0

Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0

Αναγέννηση Καρδίτσας – Καλλιθέα 0-0

Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός 1-6

Ολυμπιακός Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

Πύργος – Μαρκό 23/11

ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου 23/11

Η βαθμολογία