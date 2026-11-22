Super League 2: Νέα απώλεια για την Athens Kallithea - Πέρασε με 6αρα από την Ζάκυνθο ο Πανσερραϊκός
Δείτε συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία της Super League 2.
Σαν... σίφουνας, ο Πανσερραϊκός πέρασε με 6-1 από την έδρα της Ζακύνθου για τη 12η αγωνιστική της Super League 2 και βελτίωσε ακόμη περισσότερο τη βαθμολογική θέση του.
Τα «λιοντάρια» είχαν πέντε διαφορετικούς σκόρερ (11΄ Παντελάκης, 25΄ Τεϊσέιρα, 28΄ Γεωργιάδης, 49΄, 86΄ Πασάς, 80΄ Βερνάρδος) απέναντι στην ουραγό της κατηγορίας, που είχε μειώσει με τον Καρίμ στο 45΄.
Νέα απώλεια βαθμών γνώρισε η Athens Kallithea, αυτή τη φορά στην Καρδίτσα. Η τοπική Αναγέννηση υποχρέωσε την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα σε λευκή ισοπαλία (0-0), στερώντας τους την ευκαιρία να προσπεράσουν τη Λάρισα και να βρεθούν στη δεύτερη θέση.
Ισόπαλος (1-1) ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β΄ και την Καλαμαριά. Οι «Πόντιοι» προηγήθηκαν με τον Βοριαζίδη στο 26', για να ισοφαρίσει ο Μπιλάλ στο 69΄. Οι Πειραιώτες είχαν και δύο δοκάρια, με τους Τανούλη (39΄) και Μπιλάλ (77΄).
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-1
Νέστος Χρυσούπολης – Ελλάς Σύρου 2-0
Πανθρακικός - Πανιώνιος 0-0
Αναγέννηση Καρδίτσας – Καλλιθέα 0-0
Ζάκυνθος – Πανσερραϊκός 1-6
Ολυμπιακός Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
Πύργος – Μαρκό 23/11
ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου 23/11