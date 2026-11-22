Ο Παναιτωλικός αγχώθηκε αρκετά, ωστόσο κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη στο γκολ του Αντριάνο Μπρέγκου στο 88ο λεπτό και έτσι η ομάδα του Αγρινίου πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από ένα αρνητικό σερί επτά συνεχόμενων ηττών.

Ήταν η πρώτη νίκη του Παναιτωλικού μετά τις αρχές Σεπτεμβρίου και εκείνο το «διπλό» με 0-2 απέναντι στον Λεβαδειακό. Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε ιδανικά η εποχή του Γιώργου Πετράκη στον Παναιτωλικό που αντικατέστησε τον Γιάννη Αναστασίου κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών ομάδων.

Ακόμα μια ήττα για τον Βόλο, ο οποίος βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 0 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Θεσσαλοί ήταν πιο απειλητικοί στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και έχασαν σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθούν. Μόλις στο 5ο λεπτό, ο Κρεσπί σημάδεψε το δοκάρι με διαγώνιο σουτ, ενώ στο 13' ο Σιαμπάνης κράτησε όρθιο τον Παναιτωλικό, αποκρούοντας την προσπάθεια του Άλεξιτς σε τετ α τετ.

Στο 26', ο Βόλος γλίτωσε από ένα απρόσεκτο γύρισμα του Γρόσδη προς τον Σιαμπάνη, καθώς η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κρεσπί στάθηκε και πάλι άτυχος, αφού μετά τη σέντρα του Μεντίλ επιχείρησε τακουνάκι, με την μπάλα να καταλήγει ξανά στο δοκάρι. Στο 37', ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε μακρινό σουτ του Τζόκα.

Η εικόνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ομάδα του Γκαρίδο να διατηρεί την πρωτοβουλία. Ο Λάμπρου είχε δύο άστοχες προσπάθειες, ενώ στο 59' είδε το διαγώνιο σουτ του να κοντράρει στο κεφάλι του Θυμιάνη και να περνά ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Βόλου ήρθε στο 62ο λεπτό και ήταν από αυτές που δύσκολα χάνονται. Μετά από σοβαρό λάθος του Αποστολόπουλου, ο Καμπελά έκλεψε την μπάλα και βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο. Αντί να εκτελέσει, επέλεξε να πασάρει στον Λάμπρου, ο οποίος από θέση κενής εστίας έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναιτωλικό να ισορροπεί το παιχνίδι, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις. Οι προσπάθειες των Κόγιτς και Εστέμπαν δεν προβλημάτισαν τον Σιαμπάνη.

Τελικά, οι γηπεδούχοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 88', με αρκετή δόση τύχης. Ο Μπρέγκου επιχείρησε μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Γρόσδη, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0. Το σκορ παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον Παναιτωλικό να παίρνει τη νίκη παρά την υπεροχή και τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Βόλου.

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Παναιτωλικός (Γιώργος Πετράκης): Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος (78' Προδρομίτης), Θυμιάνης, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς (92' Νακάμπα), Εράκοβιτς (78' Μπρέγκου), Νικολάου (78' Σουμά), Εστέμπαν, Σμυρλής (63' Μπάντζι), Άλεξιτς

Βόλος Elabet (Χουάν Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Αγιάκουα, Μπούρνιτς, Μεντίλ (61' Λεκούς), Νεγιού, Τζόκα (42' Καμπελά), Γρόσδης, Λάμπρου (75' Φουρτάδο), Κρεσπί (61' Ουρτάδο), Γκονζάλες (75' Πιερ Γκάμπριελ)